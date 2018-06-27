Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
В Пензе с ремонтом домов в экстренной ситуации помогут средствами бюджета
Актуально. Как обстоит дело с ценами на бензин в регионах ПФО
Вам будет интересно
Наши новости
Налоговая предоставит банкам доступ к данным о зарплатах заемщиков
Ученые нашли способ заблокировать 4 вида рака
Студенты из Твери придумали сервис для поиска пропавших людей
На крышах школ Вологды хотят установить снегозадержатели
На ректора саратовского вуза завели дело
Скончался известный поэт Андрей Дементьев
Россияне увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса
С крупного бизнеса хотят снять штрафы за первые нарушения
В плей-офф ЧМ сборная России попала на Испанию
В Вологодской области прошел ураган

В России хотят простимулировать «белую» аренду жилья

27 июня в 09:16 140 просмотров
«белой» аренды жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы кабмина к национальному проекту «Жилье и городская среда».

" data-title="В России хотят простимулировать «белую» аренду жилья — Пенза-пресс, рунет за день">

Правительство разрабатывает налоговые стимулы для развития «белой» аренды жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы кабмина к национальному проекту «Жилье и городская среда».

Речь идет о налоговых послаблениях для арендодателей и инвесторов наемного жилья, которые поспособствуют заключению официальных договоров аренды, поясняет издание. В частности, речь идет о «льготах по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, налоговые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов».

Кроме того, считают эксперты, налоговые стимулы надо дополнить особыми условиями при кредитовании и предоставлении земельных участков.

Однако в Минстрое отметили, что данные предложения не входят в сегодняшнюю редакцию нацпроекта.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...