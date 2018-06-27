В России хотят простимулировать «белую» аренду жилья

Речь идет о налоговых послаблениях для арендодателей и инвесторов наемного жилья, которые поспособствуют заключению официальных договоров аренды, поясняет издание. В частности, речь идет о «льготах по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, налоговые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов».
Кроме того, считают эксперты, налоговые стимулы надо дополнить особыми условиями при кредитовании и предоставлении земельных участков.
Однако в Минстрое отметили, что данные предложения не входят в сегодняшнюю редакцию нацпроекта.