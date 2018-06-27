В Сети появились шокирующие фото гибнущего пруда в Иссинском районе

В селе Соловцово Иссинского района Пензенской области спустили пруд. В соцсетях появились фотографии ужасной картины: мертвая рыба лежит в оставшейся мутной воде. По словам местных жителей, в воздухе стоит смрад.

Пользователь Алексей написал пост в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». Мужчина хочет, чтобы кто-то разобрался в сложившейся ситуации.

«Был огромный пруд, который разделял две части села пополам. Там подмыло плотину, и, чтобы ее не ремонтировать, пруд полностью спустили. Приехал на рыбалку и ужаснулся: рыба выбрасывается на берег из остатка грязной воды, очень много уже мертвой рыбы. Местные жители говорят, что никто исправлять ситуацию не собирается. А мы ведь очень любили и зимой, и летом ловить там рыбку, ее там было очень много», — написал он.

Подписчики группы поддержали пензенца и посоветовали направить жалобу в администрацию. А жительница Соловцово подтвердила, что пруд был очень красив, и в нем водилась хорошая рыба.

«Как нам потерять пруд? К тому же, стоит страшный запах мертвой рыбы», — отметила девушка.

Информагентство направило по данному факту официальные запросы в администрацию Иссинского района и управление Росприроднадзора по Пензенской области.