На сайте «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги в один клик

На официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» теперь можно не только передать показания счетчиков и оплатить счета за электроэнергию, но и погасить задолженности по всем остальным коммунальным услугам — быстро и легко, одним платежом, буквально в несколько кликов.

Сервис предоставляет компания А3 — платежная система, с помощью которой все начисления от пользователей направляются напрямую поставщикам услуг.

Группа компаний «ТНС энерго», которая обслуживает более 7,5 млн домов в 11 регионах России, одной из первых среди поставщиков услуг ЖКХ реализовала возможность онлайн-передачи показаний и оплаты для физических лиц на сайтах дочерних обществ. Сегодня онлайн-сервисами компании ежемесячно пользуются более 1,3 млн жителей Нижегородской, Воронежской, Новгородской, Тульской, Пензенской, Ростовской, Ярославской областей, Республик Марий Эл, Карелия, Адыгея и Краснодарского края.

По данным опроса абонентов «ТНС энерго», более 70% респондентов считают удобным оплачивать все жилищно-коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение, газ и квартплату, одним платежом. Теперь это можно сделать на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области. Пользователи сайта могут одновременно с передачей показаний счетчиков за электроэнергию оплатить счет, а также погасить задолженность по другим услугам ЖКХ — одним списанием картой любого банка, в том числе — картой новой платежной системы «МИР». Оплату можно осуществить по номеру лицевого счета, указав его в диалоговом окне выбранной услуги. Система произведет поиск задолженности и, в случае ее наличия, предложит добавить ее к платежу. После формирования корзины оплатить выбранные счета можно будет одним списанием.

Платежный сервис А3 уже более восьми лет работает на рынке финансовых операций и принимает платежи в пользу поставщиков коммунальных услуг и государственного сектора в мобильных приложениях крупных банков, терминалах быстрой оплаты, различных платежных системах. Новый сервис компании А3, позволяющий принимать платежи непосредственно на сайте «ТНС энерго», призван сделать ежемесячную рутинную процедуру, связанную с оплатой квитанций, быстрой и удобной.

«Люди предпочитают оплачивать коммунальные услуги там, где им это удобно — будь то мобильное приложение банка или сайт поставщика услуги. Мы лишь обеспечиваем эту возможность, предлагая наш сервис онлайн-оплаты в тех местах, где он больше всего востребован. Поставщикам услуг, развивающим онлайн-платежи, мы даем готовое IT-решение, не требующее дополнительных финансовых вложений в разработку. Потребители в свою очередь получают удобный сервис оплаты — на сайте компании, которую они знают и услугами которой пользуются, и который позволяет им отслеживать состояние своих лицевых счетов, вовремя погашать задолженность, не выходя из дома или находясь в любой точке нашей страны и мира», — пояснил генеральный директор А3 Артур Хримян.

Помимо оплаты ЖКУ, с помощью Платежного сервиса А3 на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» можно также проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоговые начисления, пополнить баланс мобильного телефона, оплатить ТВ и Интернет. Таким образом, осуществить практически все свои ежемесячные платежи.

«Наша компания продолжает активно развивать онлайн-сервисы. Потребителям уже доступны возможности расчета прогнозируемой суммы платежа после передачи показаний счетчика, детализации суммы, выставленной к оплате, подписки на электронную квитанцию и оплаты потребленной электроэнергии. Сейчас мы интегрировали платежное решение, позволяющее оплатить на сайте «ТНС энерго Пенза» практически все услуги ЖКХ единым платежом. Конечная цель нового сервиса — сделать жизнь наших клиентов удобнее», — отметил заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Ознакомиться со списком поставщиков в каждом конкретном регионе и условиями осуществления платежа можно на сайте «ТНС энерго». Оплата большинства услуг из сферы ЖКХ, в том числе — электроэнергии, не облагается комиссией. После осуществления платежа клиент может самостоятельно распечатать квитанцию. Платежный сервис А3 обеспечивает круглосуточную поддержку своих пользователей по номеру 8 800 100-39-00.

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