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В Пензенской области открыли 19 дополнительных муниципальных маршрутов

27 июня в 09:53 534 просмотра

В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева на 73% увеличилось количество рейсов на муниципальных маршрутах.

С начала 2018 года в Башмаковском, Лопатинском, Мокшанском, Неверкинском, Пачелмском, Сосновоборском и Шемышейском районах дополнительно открыли 19 маршрутов.

Всего количество муниципальных маршрутов выросло на 12% и составляет 193, также на 73% увеличилось количество рейсов — до 185 тысяч, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Проводя работу по оптимизации автобусного сообщения, необходимо знать ситуацию на местах и думать о людях, анализировать жалобы и пожелания, предоставляя возможность людям добраться до районной больницы, на учебу, на работу в райцентр. Для жителей отдаленных сел это особенно актуально», — сказал Иван Белозерцев.


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