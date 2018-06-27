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Пензенские мотогонщики одержали победу на чемпионате ПФО

27 июня в 10:24 220 просмотров

В Перми завершились четвертый этап чемпионата и первенство ПФО по мотокроссу. В командном зачете пензенцы заняли первое место.

Как сообщает федерация мотоциклетного спорта Пензенской области, в командном зачете на первенстве ПФО клубу «Сура» не было равных. На втором месте оказалась команда Пермского края, третьими стали спортсмены из Ижевска.

В личном первенстве по классу 125 куб. см на третьем месте оказался Сергей Прытов, на четвертом месте — Дмитрий Гришин, на пятом — Артемий Назаров. В классе 250 куб. см первое место — у Ильи Рыжих, четвертое место занял Николай Корнев, пятым стал Денис Дергунов.

Напомним, четвертый этап состязаний по мотокроссу прошел 23 июня, а чемпионат округа — 24 июня. Лидером стал пензенский клуб «Сура».


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