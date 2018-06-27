Стали известны новые тарифы на ЖКУ в Пензенской области

27 июня на брифинге руководитель управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак сообщила о новых расценках на жилищно-коммунальные услуги, которые будут применяться с 1 июля.

«Рост тарифов предусмотрен правительством с 1 июля каждого года. Это позволяет сохранить баланс интересов между производителями и потребителями услуг. Самое важное — исключить все необоснованные расходы, которые заявляют ресурсоснабжающие организации», — сообщила Наталья Клак.

По ее словам, тариф на теплоэнергию для ПАО «Т Плюс» составит 1361,35 руб., рост составит 4,9%, в зоне, которую ранее обслуживало «МКП Теплоснабжение», а теперь ПАО «Т Плюс» — 1703 руб. 39 коп., «Пензтеплоснабжение» — 1911,81 руб., рост — в 0,25%.

По горячей воде: для «Т Плюс» тариф составит 116,07 руб., «Пензтеплоснабжение» — 152,95 руб. По электроэнергии — 3,39 руб. за 1 киловатт в час.

«На территории региона сохраняется понижающий коэффициент для домов, оборудованных электроплитами, для сельской местности, гаражных кооперативов, религиозных организаций. Тарифное решение для них по электроэнергии — 2,37 руб. со второго полугодия», — отметила Наталья Клак.

Тариф на холодную воду в Пензе составит 24,86 руб., в Кузнецке — 31,64 руб., в Сердобске — 34,61 руб., в Каменке — 39,84 руб.

Тариф на водоотведение в Пензе с 1 июля будет равняться 16,26 руб., в Кузнецке — 25,31 руб., в Сердобске — 23,79 руб., в Каменке — 39,28 руб.

Цена 1000 кубометров газа — 5596 руб.

Наталья Клак напомнила, что если коммунальные расходы будут превышать планку в 22% от общего дохода семьи, можно обратиться за госпомощью.