Леонид Левин помог каменской школе с ремонтом

Около года назад к депутату Госдумы России от Пензенской области Леониду Левину обратились родители и преподаватели школы № 7 города Каменка. Учебное заведение было построено в 1966 году и нуждалось в ремонте.

Благодаря совместной работе депутата и представителей школы была подготовлена проектно-сметная документация, проведены переговоры с региональным минобразования.

В настоящее время капитальный ремонт школы проходит в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы», сообщает общественная приемная депутата.

В здании обновлены окна и кровля. Подрядчик приступил к замене дверей и сантехническим работам. Ремонт ведется в соответствии с графиком.

Таким образом, благодаря совместной работе депутата в федеральном парламенте и областных министерств был решен острый для жителей региона вопрос.