Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
После сюжета телеканала «Экспресс» в Заре заделали яму в асфальте
Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Мэр Пензы пожелал молодежи оптимизма и удачи в реализации планов
В Пензе начали строить военный госпиталь
Стали известны новые тарифы на ЖКУ в Пензенской области
В Пензенской области открыли 19 дополнительных муниципальных маршрутов
На сайте «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги в один клик
Валерий Савельев: Молодежь Пензы фонтанирует смелыми идеями
Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником
Погода в Пензе на 27 июня

Леонид Левин помог каменской школе с ремонтом

27 июня в 11:11 248 просмотров

Около года назад к депутату Госдумы России от Пензенской области Леониду Левину обратились родители и преподаватели школы № 7 города Каменка. Учебное заведение было построено в 1966 году и нуждалось в ремонте.

Благодаря совместной работе депутата и представителей школы была подготовлена проектно-сметная документация, проведены переговоры с региональным минобразования.

В настоящее время капитальный ремонт школы проходит в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы», сообщает общественная приемная депутата.

В здании обновлены окна и кровля. Подрядчик приступил к замене дверей и сантехническим работам. Ремонт ведется в соответствии с графиком.

Таким образом, благодаря совместной работе депутата в федеральном парламенте и областных министерств был решен острый для жителей региона вопрос.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...