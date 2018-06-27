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В Пензе начали строить военный госпиталь

27 июня в 11:26 272 просмотра

В Пензе началось строительство военного госпиталя нового формата. Об этом сообщил начальник медицинской службы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков.

«У нас начато строительство нового госпиталя в Пензе, на основе которого создается типовой проект подобного медучреждения на 150 коек. Там учитываются все военные нюансы, такие как резервные койки, установка сегментов передачи данных, обмена информацией, телемедицины, вертолетная площадка», — цитирует его пресс-служба ЦВО.

Сейчас, по данным пресс-службы, уже готов котлован, закладывается фундамент.

Еще одно медучреждение, окружной госпиталь, планируется построить в Казани — проект находится на этапе разработки.


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