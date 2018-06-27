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Мамы и папы Пензы сняли клипы к выпускному детей. ВИДЕО

27 июня в 11:42 302 просмотра
, пензенские мамы и папы сняли позитивные клипы.

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Все больше набирают популярность оригинальные поздравления родителей к выпускному в виде музыкальных композиций. Так, пензенские мамы и папы сняли позитивные клипы.

Родители выпускников школы № 68 зачитали рэп, почти четырехминутный ролик появился на видеохостинге в YouTube. В шуточной форме детям рассказывают, как им могут пригодиться школьные знания. Например, «сколько на компанию шашлыка взять, поможет математика вам посчитать».

Музыкальный подарок сделали и выпускникам гимназии № 44 — родители исполнили кавер на песню «Мама Миа!». Видео разместил зампред председателя правительства области Олег Ягов, которого можно также заметить в видео, на личной страничке «ВКонтакте».

Напомним, подобные поздравления пензенских выпускников были и в прошлом году.

Фотография: видео - https://vk.com/id226442826?w=wall226442826_1921%2Fall, https://www.youtube.com/watch?v=-tqDT27Ryg8

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