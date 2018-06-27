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В Пензенской области дело о травмировании ребенка на батуте передали в суд

27 июня в 12:03 304 просмотра
, с которого упал ребенок.

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В Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении владельца батута, с которого упал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 14 мая мальчик вместе со старшим братом пришел в парк аттракционов. Ребенок начал прыгать на батуте. Из-за сильного ветра один из стержней, фиксирующих устройство, вырвало из земли. Мальчик упал на землю и получил множество травм, квалифицированных как тяжкий вред здоровью.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось из-за нарушений, допущенных при установке и фиксации батута.

Индивидуальный предприниматель признал свою вину. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1237105/

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