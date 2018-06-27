В Пензенской области дело о травмировании ребенка на батуте передали в суд

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении владельца батута, с которого упал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 14 мая мальчик вместе со старшим братом пришел в парк аттракционов. Ребенок начал прыгать на батуте. Из-за сильного ветра один из стержней, фиксирующих устройство, вырвало из земли. Мальчик упал на землю и получил множество травм, квалифицированных как тяжкий вред здоровью.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось из-за нарушений, допущенных при установке и фиксации батута.

Индивидуальный предприниматель признал свою вину. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.