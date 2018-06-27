Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
Кузнецкий музейно-выставочный центр пополнился новыми экспонатами
Пензенские школы смогут получить гранты губернатора
В Пензе под открытым небом прошла выставка юных художников
Стали известны гости фестиваля КВН на Кубок губернатора
В Пензе презентуют книгу о 100-летии военного комиссариата
Пензенские робототехники стали призерами всероссийской олимпиады
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Пензенские студенты уехали на раскопки в Золотаревское городище
В пензенских торговых центрах начали давать концерты
Пензенцев просят не покупать школьникам дневники

В Пензе День молодежи отметят дискотекой

27 июня в 12:14 162 просмотра
(12+). В программе — торжественное награждение, концерт и дискотека.

" data-title="В Пензе День молодежи отметят дискотекой — Пенза-пресс, рунет за день">

27 июня на площади у Дома молодежи состоится праздник (12+). В программе — торжественное награждение, концерт и дискотека.

В День молодежи наградят пензенских активистов, а также волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Затем гостей ждет концерт, а завершится праздник дискотекой.

«Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России», — отметили организаторы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...