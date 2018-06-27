В Пензе День молодежи отметят дискотекой

27 июня на площади у Дома молодежи состоится праздник (12+). В программе — торжественное награждение, концерт и дискотека.

В День молодежи наградят пензенских активистов, а также волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Затем гостей ждет концерт, а завершится праздник дискотекой.

«Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России», — отметили организаторы.