«Молком» расширил фитнес-линейку продуктов

Теперь в ней появился греческий йогурт «манго-маракуйя» без сахара, 1%-ный кефир в новом дизайне, а также обезжиренный рассыпчатый творог, богатый белком.



Помимо новинок, среди фитнес-продуктов есть 1%-ное молоко, семь видов питьевых обезжиренных и низкожирных йогуртов, три греческих йогурта с различными вкусами.



Развивать линейку «Молком» начал в 2017 году. На разработку каждого продукта требуется, в среднем, полгода. За это время проходят многоэтапные дегустации, подбирается рецептура в соответствии с принятой на предприятии концепцией «Чистая этикетка» (простой понятный состав, только натуральные компоненты).



Фитнес-продукты от «Молком» легко узнать — для них разработан специальный дизайн, кроме того, о них можно узнать из масштабной рекламной кампании.