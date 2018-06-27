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«Молком» расширил фитнес-линейку продуктов

27 июня в 14:02 224 просмотра
, кто следит за собой, молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») расширил линейку низкокалорийных, обезжиренных и богатых белком продуктов.

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Для тех, кто следит за собой, молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») расширил линейку низкокалорийных, обезжиренных и богатых белком продуктов.

Теперь в ней появился греческий йогурт «манго-маракуйя» без сахара, 1%-ный кефир в новом дизайне, а также обезжиренный рассыпчатый творог, богатый белком.

Помимо новинок, среди фитнес-продуктов есть 1%-ное молоко, семь видов питьевых обезжиренных и низкожирных йогуртов, три греческих йогурта с различными вкусами.

Развивать линейку «Молком» начал в 2017 году. На разработку каждого продукта требуется, в среднем, полгода. За это время проходят многоэтапные дегустации, подбирается рецептура в соответствии с принятой на предприятии концепцией «Чистая этикетка» (простой понятный состав, только натуральные компоненты).

Фитнес-продукты от «Молком» легко узнать — для них разработан специальный дизайн, кроме того, о них можно узнать из масштабной рекламной кампании.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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