Киборги со всего мира уезжают из Пензы

Удивительные встречи с человекоподобными роботами, знакомство с необычными гаджетами и квесты в виртуальной реальности ждут всех, кто посетит «Робополис» в ТЦ «Пассаж». Интерактивная выставка работает последние дни.

Только до 1 июня можно подружиться с роботами-андроидами, наделенными искусственным интеллектом. Они любят шутить и фотографироваться с посетителями, а иногда и флиртовать. Здесь же можно потанцевать с малышом Ubtech Alfa, увидеть поющие молнии «Тесла-шоу», устроить бои между роботами-пауками. Каждый час по выставке проводится экскурсия, на которой расскажут о каждом экспонате и объяснят, как с ним взаимодействовать.

В «Робополисе» будет интересно не только взрослым и детям, увлеченным техникой и новыми технологиями. На выставке сплелись различные темы, так или иначе затрагивающие будущее человечества. Именно здесь можно увидеть, в каком мире предстоит жить следующим поколениям.

На выставке найдется развлечение под любой возраст. Для маленьких детей оборудована зона мастер-классов, где можно порисовать 3D-ручкой и соорудить собственного робота. Подросткам и взрослым понравятся зоны, где можно с помощью очков и шлемов от компаний Sony, HTC, Microsoft окунуться в невероятные миры виртуальной и смешанной реальности. В очках Hololens и Oculus игра управляется взглядом, а полное видео- и аудиопогружение обещает VR-шлем от Play Station 4.

Одна из фишек выставки — неограниченное время посещения в течение одного дня. Посетители всегда могут отвлечься на обед, кино или прогулку по магазинам, а потом вернуться в мир роботов и увлекательных технологий. Дети до 3 лет проходят в «Робополис» бесплатно.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166503342_38648818

Подробнее:

Сайт: https://робополис.рф/penza/

VK: https://vk.com/robopolis_penza

Телефон: +7 (962) 474 26 65