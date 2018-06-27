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Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод с лидером «Ленинграда»

27 июня в 12:28 148 просмотров
«Ленинград».

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Матильда Шнурова впервые дала комментарий о разводе с лидером группировки «Ленинград».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Instagram экс-супруги Сергея Шнурова, она попросила «конспираторов, наблюдателей и толкователей» не пытаться строить догадки и делать выводы из заголовков в СМИ.

«Жизнь сложнее, чем лента новостей. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые и не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда», — написала Матильда Шнурова, посоветовав всем, кто почитал этот пост, жить своей жизнью.

Напомним, о разводе Сергей Шнуров сообщил в своем микроблоге в Instagram 25 мая. Музыкант обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство.

Фотография: Скриншот: https://www.instagram.com/p/Bkfklx0BcZg/?taken-by=mshnurova

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