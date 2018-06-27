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Мэр Пензы пожелал молодежи оптимизма и удачи в реализации планов

27 июня в 12:27 118 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил молодежь с праздником.

«27 июня в России отмечается День молодежи — праздник поколения, от которого зависит завтрашний день нашего города и всей страны. Юные пензенцы смело и уверенно смотрят в будущее, приближая его своим трудолюбием, успехами в учебе, творчестве, спорте и профессиональной деятельности.

Они активно участвуют в волонтерских и патриотических акциях, успешно реализуют социально значимые проекты. Мы рассчитываем на их решительность, инициативность и ответственность, верим в их достижения и победы.

Дорогие юноши и девушки! Берегите и цените богатства молодости — неуемную энергию, предприимчивость, здоровые амбиции, желание приносить пользу и быть лучшими.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Пусть сбудутся все ваши мечты, а удача сопутствует реализации самых смелых планов!» — говорится в поздравлении.


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