Мэр Пензы пожелал молодежи оптимизма и удачи в реализации планов

«27 июня в России отмечается День молодежи — праздник поколения, от которого зависит завтрашний день нашего города и всей страны. Юные пензенцы смело и уверенно смотрят в будущее, приближая его своим трудолюбием, успехами в учебе, творчестве, спорте и профессиональной деятельности.

Они активно участвуют в волонтерских и патриотических акциях, успешно реализуют социально значимые проекты. Мы рассчитываем на их решительность, инициативность и ответственность, верим в их достижения и победы.

Дорогие юноши и девушки! Берегите и цените богатства молодости — неуемную энергию, предприимчивость, здоровые амбиции, желание приносить пользу и быть лучшими.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Пусть сбудутся все ваши мечты, а удача сопутствует реализации самых смелых планов!» — говорится в поздравлении.