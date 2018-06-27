В Шемышейке дом культуры превратили в ярмарку штор и постельного белья

В ходе проверки оказалось, что директор дома культуры заключила договор с индивидуальной предпринимательницей из Ставропольского края. Женщине на три дня было предоставлено помещение танцевального зала, чтобы разместить там выставку-продажу штор, тюля и постельного белья. При этом разрешительных документов на торговлю нет.

«Кроме того, продажа осуществлялась с нарушением требований технических регламентов в отсутствие какой-либо маркировки на изделиях и информации об изготовителе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате на предпринимательницу возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В настоящее время все товары из учреждения культуры вывезли.