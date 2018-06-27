Диетолог из России назвала вредным отказ от пищи после 18 часов

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью телеканалу « 360 » опровергла результаты исследований коллег из США, которые утверждают, что ежедневное 16-часовое голодание — с 18 часов вечера до 10 утра — является эффективным способом потери веса.

Ученые из Университета штата Иллинойс разработали программу похудения 16:8. С 6 вечера до 10 утра участникам эксперимента можно было только пить воду или некалорийные напитки. В остальное время они могли есть любую пищу и в любых количествах. В результате исследования у добровольцев отметили не только снижение веса, но и стабилизацию кровяного давления.

Российский диетолог подтвердила порталу «360», что за счет 16-часового голодания человек действительно может похудеть. Однако такие интервалы между потреблением пищи могут нанести вред пищеварительной системе и снизить скорость обмена веществ, подчеркнула Наталья Круглова. Она отметила, что человеку, страдающему от ожирения, следует обращать особое внимание на регулярность приемов пищи, не допускать частого чувства голода и ужинать за три часа до сна.