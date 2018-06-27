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Диетолог из России назвала вредным отказ от пищи после 18 часов

27 июня в 13:38 446 просмотров
«360» опровергла результаты исследований коллег из США, которые утверждают, что ежедневное 16-часовое голодание — с 18 часов вечера до 10 утра — является эффективным способом потери веса.

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Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью телеканалу «360» опровергла результаты исследований коллег из США, которые утверждают, что ежедневное 16-часовое голодание — с 18 часов вечера до 10 утра — является эффективным способом потери веса.

Ученые из Университета штата Иллинойс разработали программу похудения 16:8. С 6 вечера до 10 утра участникам эксперимента можно было только пить воду или некалорийные напитки. В остальное время они могли есть любую пищу и в любых количествах. В результате исследования у добровольцев отметили не только снижение веса, но и стабилизацию кровяного давления.

Российский диетолог подтвердила порталу «360», что за счет 16-часового голодания человек действительно может похудеть. Однако такие интервалы между потреблением пищи могут нанести вред пищеварительной системе и снизить скорость обмена веществ, подчеркнула Наталья Круглова. Она отметила, что человеку, страдающему от ожирения, следует обращать особое внимание на регулярность приемов пищи, не допускать частого чувства голода и ужинать за три часа до сна.


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