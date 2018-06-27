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В пензенский «Дизель» возвращаются два игрока

27 июня в 14:13 222 просмотра
«Дизель» пополнится двумя игроками — Максимом Томкиным и Виктором Луговским.

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Состав пензенской хоккейной команды «Дизель» пополнится двумя игроками — Максимом Томкиным и Виктором Луговским.

Оба спортсмена уже играли за «желто-синих» в сезоне 2016−2017 и хорошо известны пензенским болельщикам, отметили в пресс-службе клуба.

Выступая за «Дизель», защитник Максим Томкин в 36 сыгранных матчах смог набрать шесть результативных очков. На его счету — одна заброшенная шайба и пять результативных передач. Центральный нападающий Виктор Луговской в составе пензенской команды провел 19 матчей чемпионата ВХЛ, забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

Последний сезон 26-летний Максим Томкин и Виктор Луговской провели за «Кулагер» (Казахстан).


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