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В Вологде обсудят национальный план развития конкуренции

27 июня в 14:25 152 просмотра

В Вологде обсуждают приоритетные направления для региона по реализации национального плана развития конкуренции.

Как сообщает «35 медиа», Вологда впервые принимает северо-западную конференцию Федеральной антимонопольной службы (18+). В семинаре принимают участие руководители областных управлений, представители судейского сообщества. Работать конференция будет на протяжении двух дней.

В программе — обсуждение различных аспектов законодательства, а также практики судебного обжалования действий антимонопольного органа, вопросы взыскания убытков за нарушения. Так, на Вологодчине в прошлом году было наложено порядка 700 тысяч штрафов в этой области. Главная тема конференции — национальный план развития конкуренции и параметры его применения на Вологодчине.

«Указ — это стоп огосударствлению в экономике и началу развития частного бизнеса, поэтому одним из ключевых показателей будет формирование тех целевых значений для отраслей, которые выберет регион в качестве приоритетных для развития на территории области», — рассказал замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.


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