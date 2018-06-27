В Вологде обсудят национальный план развития конкуренции

Как сообщает «35 медиа», Вологда впервые принимает северо-западную конференцию Федеральной антимонопольной службы (18+). В семинаре принимают участие руководители областных управлений, представители судейского сообщества. Работать конференция будет на протяжении двух дней.

В программе — обсуждение различных аспектов законодательства, а также практики судебного обжалования действий антимонопольного органа, вопросы взыскания убытков за нарушения. Так, на Вологодчине в прошлом году было наложено порядка 700 тысяч штрафов в этой области. Главная тема конференции — национальный план развития конкуренции и параметры его применения на Вологодчине.

«Указ — это стоп огосударствлению в экономике и началу развития частного бизнеса, поэтому одним из ключевых показателей будет формирование тех целевых значений для отраслей, которые выберет регион в качестве приоритетных для развития на территории области», — рассказал замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.