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Пензенский инспектор придумал байку, чтобы отмазаться от тюрьмы

27 июня в 14:31 590 просмотров

В Пензе инспектора ДПС осудили за получение взятки и бездействие по отношению к нарушителю.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, в апреле инспектор ДПС во время дежурства на улице Коннозаводской остановил машину, которой управлял пьяный водитель. Мужчина не стал направлять нарушителя на медицинское обследование и составлять протокол. Вместо этого инспектор взял деньги за то, чтобы закрыть на это глаза.

Он потребовал от водителя 50 тысяч рублей, последний согласился, но при себе у автолюбителя денег не было. Мужчины решили встретиться чуть позже. Для того, чтобы пензенец не отказался от задуманного, инспектор взял у него права и свидетельство о регистрации машины.

Встречу назначили на следующий день на проспекте Строителей. Оказалось, что водитель рассказал обо всем полиции. Поэтому передача денег была под наблюдением стражей порядка. В результате инспектора задержали сразу после получения взятки.

Пензенец не хотел признавать свою вину. Он утверждал, что остановил автомобиль, водитель которого был в военной форме и вел себя взволнованно. Инспектор добавил, что автолюбитель забыл у него документы после осмотра. По его словам, они познакомились и обменялись номерами телефонов. Поэтому сотрудник ДПС позвонил мужчине, чтобы вернуть документы. При встрече он отдал бумаги владельцу, а протянутые деньги принял за скромную благодарность. Также он пояснил, что не ожидал, что за ним могут побежать полицейские, поэтому случайно выронил деньги по дороге.

В результате инспектору назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишение права занимать госдолжности на три года. Помимо этого, мужчина должен будет заплатить штраф — один миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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