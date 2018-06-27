На стадионе «Зенит» пройдет турнир в честь 100-летия пензенского футбола

Начало церемонии открытия — в 9.30. После ее окончания состоится футбольный матч между командами ветеранов ФК «Зенит» и «Зенит-2003».

Также в этот день пройдут турниры по мини-футболу среди детских команд и отцов. В них примут участие спортсмены 2007, 2008 и 2010 годов рождения «Центра развития футбола «Зенит» и спортивной школы № 8, а также команды отцов юных футболистов и ветеранов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Победителей и призеров в каждой группе наградят кубками и дипломами федерации футбола Пензенской области.