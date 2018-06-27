Переквалифицировано уголовное дело Георгия Тюрина

Уголовное дело в отношении бывшего зампреда и действующего депутата гордумы Георгия Тюрина переквалифицировано в ходе судебного заседания в Первомайском районном суде Пензы.

Ранее Георгия Тюрина обвиняли в в покушении на взятку в 25 млн рублей за содействие в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. Однако государственный обвинитель выступил с заявлением о необходимости переквалификации его действий, а также адвоката Андрея Рябышева, которого обвиняли в посредничестве во взятничестве.

«Обвинение Тюрину Г. В. предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности)», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Андрею Рябышеву также предъявлено новое обвинение — по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства дело было переквалифицировано, его рассмотрение продолжается.

«Вопрос о доказанности виновности подсудимых будет решаться судом по результатам рассмотрения дела», — добавили в облпрокуратуре.