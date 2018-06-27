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Владимир Путин вручил Ивану Белозерцеву орден Почета

27 июня в 15:48 100 просмотров
, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

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27 июня в Кремле состоялась торжественная церемония награждения. Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву вручили орден Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орден Почета главе региона вручил Владимир Путин, сообщает пресс-екнтр регионального правительства.

«Я благодарю президента Российской Федерации за столь высокую оценку моей работы. Однако эта награда принадлежит не только мне лично. Это достижения всех жителей Пензенской области, моей команды, моих родных и близких, потому что орден является оценкой нашего общего вклада в социально-экономическое развитие региона и России, свидетельство того, что мы на правильном пути, но только в самом его начале. Нам еще очень многое предстоит сделать для процветания Пензенской области, улучшения качества жизни ее граждан, создания комфортной среды», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/92706/

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