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В России больницы стали в два раза чаще терять данные пациентов

27 июня в 16:17 206 просмотров

В России утечки медицинской информации стали случаться в два раза чаще.

Об этом сообщают специалисты компании Infowatch, отмечает «Life». В 2017 году было зафиксировано 254 утечки данных в России, из них на медицину пришлось 14% случаев. В 2016 году было 213 утечек, на медицину приходилось 7% случаев.

Таким образом, в прошлом году больницы и поликлиники поднялись с пятого на третье место по числу утечек. Их опередили лишь госучреждения и учреждения финансовой сферы.

Как отмечает портал, за рубежом утечек медицинской информации еще больше — 17,4% от общего числа. По мнению экспертов, этот процесс будет набирать обороты и в России. Однако если в других странах медицинскую информацию специально добывают мошенники, то в нашей стране она обычно раскрывается из-за легкомысленности работников медучреждений.


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