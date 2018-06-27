«ТНС энерго Пенза» разрывает договор с двумя управляйками за неплатежи

«ТНС энерго Пенза» с 1 августа отказывается от исполнения договора электроснабжения с ООО «УК «Комфорт» и ООО «УК «Комфорт-Девелопмент».

Это произошло из-за того, что управляющие компании недобросовестно платили по договору.

Для предоставления услуги электроснабжения квитанции будут направлены напрямую собственникам и жильцам многоквартирных домов по адресам: ул. 65-летия Победы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, ул. Суворова, № 165, ул. Ладожская, № 148А, 154, ул. Лядова, № 24А, ул. Генерала Глазунова, № 2, 4, 12 и ул. Красная, № 74. Так, оплату с 1 августа нужно производить по квитанциям «ТНС энерго Пенза».

Отмечается, что ресурсоснабжающая организация в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при наличии у управляющей компании задолженности, равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате электроэнергии

В связи с этим плата за электроэнергию за индивидуальное потребление с 01 августа 2018 г. должна производиться по квитанциям ООО «ТНС энерго Пенза».