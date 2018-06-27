В Пензе застройщики задолжали городу более 195 млн руб

Застройщики Пензы задолжали в казну более 195 млн рублей. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Сергей Волков на заседании в Гордуме.

Депутаты и чиновники обсудили способы пополнения бюджета.

«В этом году сильно сократились поступления неналоговых доходов. Застройщики перестали платить арендную плату, которую с них приходится взыскивать через суд. Долг составляет более 195 млн рублей», — отметил он.

Также на заседании обсуждался вопрос ремонта улиц. По данным пресс-службы мэрии, несмотря на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», на многих участках состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Вице-мэр Юрий Ильин взял на заметку перечисленные депутатами объекты и сообщил, что уже начата работа по формированию списка улиц, где будет проводиться ремонт в 2019 году.

«Окончательный перечень на 2019 год будет утвержден после совместного обсуждения», — подчеркнул он.