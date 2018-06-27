Киборги со всего мира уезжают из Пензы
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Топ-5 книг для летнего чтения
Вам будет интересно
Наши новости
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных бизнесменов
«ТНС энерго Пенза» разрывает договор с двумя управляйками за неплатежи
Пензенские школьники отпраздновали выпускной в Городе Спутнике
Пензенских водителей призывают быть внимательнее в жару
Владимир Путин вручил Ивану Белозерцеву орден Почета
Переквалифицировано уголовное дело Георгия Тюрина
«МегаФон» расширяет функциональность услуги «Виртуальный ЦОД»
«Молком» расширил фитнес-линейку продуктов
В Шемышейке дом культуры превратили в ярмарку штор и постельного белья
После сюжета телеканала «Экспресс» в Заре заделали яму в асфальте

В Пензе застройщики задолжали городу более 195 млн руб

27 июня в 16:46 354 просмотра

Застройщики Пензы задолжали в казну более 195 млн рублей. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Сергей Волков на заседании в Гордуме.

Депутаты и чиновники обсудили способы пополнения бюджета.

«В этом году сильно сократились поступления неналоговых доходов. Застройщики перестали платить арендную плату, которую с них приходится взыскивать через суд. Долг составляет более 195 млн рублей», — отметил он.

Также на заседании обсуждался вопрос ремонта улиц. По данным пресс-службы мэрии, несмотря на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», на многих участках состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Вице-мэр Юрий Ильин взял на заметку перечисленные депутатами объекты и сообщил, что уже начата работа по формированию списка улиц, где будет проводиться ремонт в 2019 году.

«Окончательный перечень на 2019 год будет утвержден после совместного обсуждения», — подчеркнул он.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...