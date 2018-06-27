Пензенских водителей призывают быть внимательнее в жару

Пензенских автолюбителей призывают быть аккуратнее на дороге и, по возможности, воздержаться от дальних поездок для того, чтобы максимально снизить негативное влияние жаркой погоды на состояние водителя.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД напомнили, что повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов. Прежде всего, нужно проверять техническое состояние машины, посмотреть как работают системы кондиционирования и электроника, а также проверить состояние аккумулятора.

Также в жару необходимо внимательнее следить за состоянием здоровья.

«Если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться — продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции просят не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.