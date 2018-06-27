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Людям с металлическими пломбами опасно делать МРТ — ученые

27 июня в 17:35 136 просмотров
, что магнитно-резонансная томография (МРТ) опасна для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава.

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Ученые из университета Акдениз в турецкой Анталье пришли к выводу, что магнитно-резонансная томография (МРТ) опасна для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью в журнале Radiology.

«Наши эксперименты показали, что такие пломбы выделяют огромное количество ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем», — рассказал физик Селми Ильмаз.

Он связал утечки ртути с фазовыми переходами или же микротоками, порождающими магнитные поля.

В исследовании уточняется, что металлические пломбы — гораздо прочнее и надежнее керамических, однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно токсичности ртутных наполнителей.

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