Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью в журнале Radiology.
«Наши эксперименты показали, что такие пломбы выделяют огромное количество ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем», — рассказал физик Селми Ильмаз.
Он связал утечки ртути с фазовыми переходами или же микротоками, порождающими магнитные поля.
В исследовании уточняется, что металлические пломбы — гораздо прочнее и надежнее керамических, однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно токсичности ртутных наполнителей.