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Пензенские школьники отпраздновали выпускной в Городе Спутнике (видео)

27 июня в 17:04 184 просмотра
, чтобы отпраздновать важное событие в жизни каждого из них — выпускной.

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114 одиннадцатиклассников из всех школ Пензенского района вместе со своими родителями собрались на фонтанной площади Города Спутника, чтобы отпраздновать важное событие в жизни каждого из них — выпускной.

Здесь ребят ждало представление, в котором с помощью света, музыки и танца им рассказали об истории празднования выпускных в России. После красочного салюта выпускники отправились в школу имени Лермонтова. Там состоялся концерт, в котором участвовали профессиональные артисты, школьники, их родители и учителя.

Почетными гостями выпускного вечера стали председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, депутат Госдумы Сергей Есяков, министр промышленности Михаил Торгашин, депутат ЗакСобра Ольга Чистякова, глава администрации Пензенского района Сергей Козин и генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Какую бы профессию ни выбрали наши выпускники, главное — чтобы они всегда оставались достойными гражданами нашей великой России», — отметил Валерий Лидин.

«Вы вступаете в серьезную, долгую и, я надеюсь, счастливую жизнь. Хотелось бы пожелать вам как можно больше успехов. И пусть невзгоды и несчастья проходят мимо вас», — обратился к выпускникам Рафик Ибрагимов.

Для учеников и педагогов школы имени Лермонтова этот день стал вдвойне волнительным: шесть 11-классников стали первыми выпускниками учебного заведения.

«Школа является образцовой и по архитектурному облику, и по техническому оснащению. И первый выпуск подтвердил высокий уровень образования в этом учебном заведении», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

«Первый год прошел, пошел отсчет новым годам, новым выпускным и новым 1 сентября. Школа работает, школа кипит, а это жизнь, это просто счастье», — поделилась директор школы им. Лермонтова Ольга Баландина.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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