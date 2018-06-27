Пензенские школьники отпраздновали выпускной в Городе Спутнике (видео)

Здесь ребят ждало представление, в котором с помощью света, музыки и танца им рассказали об истории празднования выпускных в России. После красочного салюта выпускники отправились в школу имени Лермонтова. Там состоялся концерт, в котором участвовали профессиональные артисты, школьники, их родители и учителя.



Почетными гостями выпускного вечера стали председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, депутат Госдумы Сергей Есяков, министр промышленности Михаил Торгашин, депутат ЗакСобра Ольга Чистякова, глава администрации Пензенского района Сергей Козин и генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.



«Какую бы профессию ни выбрали наши выпускники, главное — чтобы они всегда оставались достойными гражданами нашей великой России», — отметил Валерий Лидин.



«Вы вступаете в серьезную, долгую и, я надеюсь, счастливую жизнь. Хотелось бы пожелать вам как можно больше успехов. И пусть невзгоды и несчастья проходят мимо вас», — обратился к выпускникам Рафик Ибрагимов.



Для учеников и педагогов школы имени Лермонтова этот день стал вдвойне волнительным: шесть 11-классников стали первыми выпускниками учебного заведения.



«Школа является образцовой и по архитектурному облику, и по техническому оснащению. И первый выпуск подтвердил высокий уровень образования в этом учебном заведении», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пензенской области.



«Первый год прошел, пошел отсчет новым годам, новым выпускным и новым 1 сентября. Школа работает, школа кипит, а это жизнь, это просто счастье», — поделилась директор школы им. Лермонтова Ольга Баландина.