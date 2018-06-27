Кузнецким школьникам рассказали о пионерах и октябрятах (видео)

«Запишите меня в комсомол». В городе Кузнецке Пензенской области готовятся отметить 100-летие создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Во времена СССР в этой организации состояли тысячи жителей города. Чтобы познакомить подрастающее поколение с историей ВЛКСМ, активисты отправились в пришкольные детские оздоровительные лагеря.

Комсомольские значки, пионерские галстуки, барабан, буденовки и горн — еще три десятка лет назад эти предметы были символами детских и молодежных общественных организаций. Рассказать о них современным школьникам пришли музейные работники и представители общественных организаций. Депутат Собрания представителей Кузнецка Николай Тарасов показал школьникам собственную коллекцию значков, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это старшее звено. Перед ним еще есть пионеры, а самое младшее звено — это октябрята. У каждого из них была своя символика, свои значки», — сказал он.

Организаторы встречи познакомили воспитанников лагеря с правилами октябрят. Они были обязательны для всех младших школьников.

«Наших правил — ровно пять, мы их будем выполнять. Мы активные ребята, потому что октябрята. Октябренок, не забудь: в пионеры держишь путь», — прочитала речевку сотрудник кузнецкого музейно-выставочного центра Наталья Земскова.

В завершении встречи ребятам повязали красные галстуки и дали примерить буденовки. В пришкольных лагерях Кузнецка запланировано десять таких встреч.