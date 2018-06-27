Выпирающие люки в Кривозерье признали не опасными для машин (видео)

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились автомобилисты, которые ежедневно проезжают по улице Кривозерье. Дорога для них превратилась в настоящую полосу препятствий. Из дорожного полотна выпирают с десяток никак не огороженных канализационных люков. Причем асфальт там сняли еще весной. С тех пор ни рабочих, ни дорожной техники никто не видел.

Снятый слой асфальта и выдающиеся люки. Автомобилисты, конечно, пытаются объехать эти смертельные для колес и подвески препятствия. Как результат — поток автомобилей становится хаотичным. На месте нет ни ограждений, которые сделали бы движение безопаснее, ни рабочих, которые закончили бы продолжительный ремонт.

За разъяснениями журналисты обратились в городское управление ЖКХ. Специалисты подтвердили: ремонт еще не закончен.

«Контрактом предусматривались сроки до 20 июля. В данный момент здесь была приостановлена укладка асфальта из-за ремонта теплосетей, сейчас он подходят к завершению. Ограждения выставляли, их разбивали сами автомобилисты, и сейчас люки не на такой высоте, чтобы испортить колеса», — пояснил заместитель директора департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

В ведомстве добавили, что подрядчик снова приступит к работам на следующей неделе и, вероятнее всего, выполнит их с опережением графика. Случай с люками на этой дороге в Кривозерье, как заявили чиновники, в Пензе — единичный. Если вы стали свидетелем подобной организации дорожного ремонта, то обращайтесь в городской департамент ЖКХ, сообщает телеканал «Экспресс».