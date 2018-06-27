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В Пензе открылась выставка старинных почтовых открыток (видео)

27 июня в 20:25 122 просмотра
«Послание из прошлого» (0+). В экспозицию вошли старинные почтовые открытки. Эти экспонаты прибыли в город из самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина.

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Пензенцы могут отправиться в ретро-путешествие. В музее Ключевского открылась выставка «Послание из прошлого» (0+). В экспозицию вошли старинные почтовые открытки. Эти экспонаты прибыли в город из самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина.

Третьеклассники из школы № 28 стали первыми посетителями выставки «Послание из прошлого». В экспозицию, которая разместилась в музее Ключевского, вошло около 150 почтовых открыток. На них изображены портреты деятелей искусств и политиков разных эпох, сюжеты, посвященные победе в Отечественной войне 1812 года и участию в Первой мировой войне, праздники, российские города и достопримечательности.

Выставка составлена из открыток, хранящихся в фондах Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Материалы предоставлены в рамках выставочного обмена между учреждениями культуры Приволжского федерального округа.

«Кроме почтовых карточек, на выставке представлены музейные предметы из фондов краеведческого музея, музея Ключевского и музея истории почтовой службы, которые еще больше позволяют представить ту эпоху, когда печатались, покупали и хранились старинные почтовые открытки», — рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешаков.

Выставка, посвященная истории почтовых открыток, проработает в музее Ключевского до конца лета, сообщает телеканал «Экспресс».


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