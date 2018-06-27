Детский омбудсмен прокомментировала гибель ребенка в Пензе

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова подтвердила гибель ребенка при падении с седьмого этажа.

«27 июня в 15.00 из окна квартиры многоэтажного дома выпал ребенок. Мама была в квартире, ребенок влез на подоконник, оперся на москитную сетку и вылетел. Он погиб», — сообщила омбудсмен ИА «Пенза-Пресс».

Елена Столярова призывает родителей быть внимательнее к своим детям, не оставлять их одних у раскрытых окон.

«Проблема — не в москитной сетке, проблема — в доступности для детей в многоэтажных домах открытых окон», — отметила она.

Напомним, существуют специальные запорные устройства для пластиковых окон. Устанавливать их не раз призывал губернатор Иван Белозерцев.