Детский омбудсмен прокомментировала гибель ребенка в Пензе

«27 июня в 15.00 из окна квартиры многоэтажного дома выпал ребенок. Мама была в квартире, ребенок влез на подоконник, оперся на москитную сетку и вылетел. Он погиб», — сообщила омбудсмен ИА «Пенза-Пресс».
Елена Столярова призывает родителей быть внимательнее к своим детям, не оставлять их одних у раскрытых окон.
«Проблема — не в москитной сетке, проблема — в доступности для детей в многоэтажных домах открытых окон», — отметила она.
Напомним, существуют специальные запорные устройства для пластиковых окон. Устанавливать их не раз призывал губернатор Иван Белозерцев.