Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных бизнесменов

В 2018 году за гранты в размере 1,2 миллиона рублей поборются 298 проектов, задача которых — создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

С 15 апреля по 15 июня российские социальные предприниматели присылали на конкурс проекты, где представили инновационные способы решения проблем детства в субъектах. Поступило 298 заявок, из которых сотрудники фонда, экспертный совет и волонтеры отобрали наиболее интересные и перспективные.

Основные темы представленных проектов — поддержка детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация допобразования и улучшение досуга в малонаселенных пунктах. Предприниматели также предложили бизнес-идеи, цель которых — адаптация выпускников детских домов, профилактика социального сиротства и устройство детей в приемные семьи. Некоторые проекты направлены на вовлечение подростков в решение экологических вопросов.



Больше всего проектов представили жители Уральского федерального округа. На втором месте — Сибирь, на третьей позиции — социальные предприниматели из Приволжского федерального округа. Четвертое место разделили Московский регион и Северо-Запад.



Каждая заявка будет оцениваться по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.

Пятьдесят проектов-полуфиналистов продолжат доработку в акселераторе фонда «Навстречу переменам». Десять финалистов попадут в бизнес-инкубатор, где им предложат индивидуальные программы развития.

Также они получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, а наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование в размере 1,2 млн рублей.

Конкурс проходит в несколько этапов:

— 25 июня — 7 июля. Волонтерские чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров оценивают каждый проект и проводят предварительный отбор заявок;

— 9 июля — 10 августа. Представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и НКО, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на начальном этапе. В результате будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал;

— 13 августа — 1 ноября. Участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

— 22 ноября. Финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивает детское жюри.

Подробнее о конкурсе и победителях прошлых лет можно узнать здесь.