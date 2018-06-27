В Пензе обсудили проблемы социальной адаптации инвалидов (видео)

В Пензе состоялся круглый стол по проблемам реабилитации, абилитации и социальной адаптации инвалидов. В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители областных министерств и учреждений, а также члены общественных организаций и благотворительных фондов.

Перед заседанием круглого стола его участники отправились на экскурсию по областному центру реабилитации. Главное внимание — к жилым комнатам и кабинетам со специальным оборудованием. Здесь люди, оказавшиеся в трудной ситуации, учатся жить по-новому, сообщает телеканал «Экспресс».

При помощи обычных детских кубиков и пирамидок инвалидам помогают восстанавливать движение рук. В ход могут пойти и крепежные изделия: винты, гайки, болты. Есть и особые приспособления для резки хлеба и чистки картошки одной рукой. Окунуться в особую среду и понять, как себя чувствует человек с ограниченными возможностями. По мнению организаторов круглого стола — депутатов Законодательного собрания, это может помочь сделать обсуждение проблем инвалидов более предметным. Вопросов, которые волнуют людей с ограниченными возможностями, — немало. Это и доступная среда, и образование, и трудоустройство.

«Еcли предприятие не выполняет квоту. Бывает, у него такие условия, что инвалид не может там работать, тяжелые либо вредные условия, он отдает эту квоту, то есть аренду этого места общественным организациям инвалидов», — сказал председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

В числе важных вопросов круглого стола стала тема создания доступной среды для инвалидов. По словам депутата Законодательного Собрания Яны Куприной, в 2018 году современным оборудованием должны оснастить 14 социальных учреждений области. На этом работа по формированию в регионе доступной среды для инвалидов не закончится.

«Очень часто мы почему-то уходим, когда говорим о доступной среде, в маломобильные группы населения. Но ведь инвалиды бывают совершенно разные. И у нас, когда ограничиваются только пандусами в любой организации, хоть в школе, хоть в концертном зале, этого мало. Так как есть инвалиды по слуху и по зрению», — подчеркнула она.

Участники заседания познакомились с успешным опытом реабилитации инвалидов при участии некоммерческих организаций и обсудили вопросы социальной активности людей с ограниченными возможностями. Круглый стол — не только площадка для обсуждения актуальных проблем, но и способ улучшить взаимодействие между ведомствами.