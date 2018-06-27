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Следователи разберутся в истории с падением ребенка из окна

27 июня в 18:01 134 просмотра

Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна седьмого этажа в Пензе.

По предварительным данным, днем 27 июня ребенок был в квартире с матерью и младшей сестрой. В тот момент, когда женщина отвлеклась на плач дочери, малыш открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Он скончался на месте происшествия.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следственное управление призывает родителей не оставлять без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, в том числе — на которых установлены москитные сетки.


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