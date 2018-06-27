В Пензе открылся фестиваль КВН на кубок губернатора

27 июня, в День молодежи, в Пензе станет известен обладатель кубка губернатора по КВН. Фестиваль (16+) проходит в киноконцертном зале.

Поболеть за свои команды пришли десятки людей, зал — полный.

«Я поздравляю молодежь с праздником и искренне считаю, что в Пензе самая красивая, умная и прогрессивная молодежь. Те задачи, которые поставил президент в части прорыва во всех отраслях, невозможно выполнить без вас, от вас зависит развитие страны. Проводить кубок губернатора КВН в день молодежи стало традицией», — поприветствовал собравшихся губернатор Иван Белозерцев.

Перед выступлением за подготовку фестиваля «Ласточка» глава региона наградил самых активных представителей молодежи.

«Я и впредь буду еще больше вкладывать средств в развитие комфортной среды. Выделю 100 млн рублей Пензе для строительства современного фонтана, он нужен нашему городу», — добавил Иван Белозерцев.

За звание лучшего будут бороться 10 команд, которые представляют вузы и предприятия региона. В качестве гостей выступят команды «Радио Свобода» из Ярославской области и «Вятка» из Кировской области.

Оценивать выступления ребят будет компетентное жюри, в их числе — зампред председателя правительства области Олег Ягов, замминистра культуры Владимир Карпов, также организаторы конкурса пригласили в качестве жюри редактора Высшей лиги КВН Дмитрия Шпенькова.