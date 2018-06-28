Россияне смогут определять условия наследования своего имущества

Россияне смогут при жизни определить условия, выполнив которые, их наследники смогут получить имущество. О доработанных ко второму чтению поправках в Гражданский кодекс РФ « Известиям » рассказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

К примеру, можно будет обязать ухаживать за детьми, животными или могилой умершего, а также указать условия раздела бизнеса — все зависит от фантазии и желаний наследодателя.

Кроме того, супруги получат возможность составить совместные завещания, которые будут действовать как в случае одновременной смерти, так и если один супруг переживет другого. Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус.

В случае невыполнения договора документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят согласно закону. От соблюдения обязательств можно и отказаться в случаях, предусмотренных соглашением, а также не получать само наследство.

По мнению Крашенинникова, такое нововведение снизит количество случаев, когда завещания оспариваются и из-за них возникают внутрисемейные конфликты.