Пензенцы отправились на первую смену «Территории смыслов на Клязьме»

Первая делегация из 11 пензенцев отправилась во Владимирскую область на смену Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» (18+).

Смена пройдет с 27 июня по 3 июля. Всего в рамках форума будет организовано шесть тематических смен, которые завершатся 12 августа. В них примут участие студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, государственные служащие, политики, журналисты, социологи, блогеры, медики.

«Отличительной особенностью форума в 2018 году станет проведение смены для лучших участников форумов Росмолодежи прошлых лет. Будет организована широкая образовательная программа, культурные и спортивные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.