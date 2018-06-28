Пензенцы отправились на первую смену «Территории смыслов на Клязьме»

Смена пройдет с 27 июня по 3 июля. Всего в рамках форума будет организовано шесть тематических смен, которые завершатся 12 августа. В них примут участие студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, государственные служащие, политики, журналисты, социологи, блогеры, медики.
«Отличительной особенностью форума в 2018 году станет проведение смены для лучших участников форумов Росмолодежи прошлых лет. Будет организована широкая образовательная программа, культурные и спортивные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.