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Проигрыш России Уругваю — тактика или случайность?

28 июня в 10:30 178 просмотров
, эти 0:3 от Уругвая были тем сражением, которое лучше проиграть, чтобы победить во всей войне, отметили «Аргументы Недели». Но как объяснить это болельщикам, которые пришли на стадион в Самаре?

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Мы так поняли, эти 0:3 от Уругвая были тем сражением, которое лучше проиграть, чтобы победить во всей войне, отметили «Аргументы Недели». Но как объяснить это болельщикам, которые пришли на стадион в Самаре?

Кузя в трамвае

Знаменитый хоккеист Евгений Кузнецов, который в июне выиграл Кубок Стэнли, прилетел в Россию — и сразу же рванул в Самару, чтобы успеть на футбол. Наши играли с Уругваем. А вы знаете, что перед каждым хоккейным матчем спортсмены разминаются футбольным мячом? Да и как пропустить такое грандиозное зрелище, как чемпионат мира, когда он проходит в твоей стране?

Кузя принципиально не сидит в VIP-ложе, а покупает билет и идет на стадион как простой болельщик. Кричит кричалки, отпускает усы надежды, после матча катит на самарском дребезжащем трамвае, чтобы не стоять в пробках. В общем, человек приехал получать удовольствие. А что увидел?

В этот вечер все было против сборной России. Уже на 10-й минуте идеальный по силе и точности удар Суареса пришелся в правый угол. Там был наш вратарь Игорь Акинфеев, но сложиться и зафиксировать этот мяч он не сумел.

На 23-й минуте отличился Денис Черышев. Но немного не так, как мы думали. Вроде бы отбились после углового, мяч покинул штрафную. Но там Лаксальт пробил с левой ноги в сторону ворот, и мяч рикошетом от Черышева закрутился в правый от Акинфеева угол. А на 36-й минуте до конца матча был удален наш защитник Игорь Смольников, который прыгнул сзади в ноги Лаксальту и увидел перед собой красную карточку. Вот так сборная России осталась в меньшинстве. Да еще в концовке мы пропустили третий мяч после углового…

Тактика Черчесова

Есть две точки зрения, когда говорят об этих 0:3 от Уругвая. Вот первая. Сборная России умышленно проиграла этот матч. Нет, на поле выкладывались все. Но побеждать уругвайцев не было никакого смысла. Поэтому главный тренер Станислав Черчесов оставил в запасе нескольких лидеров, включая Александра Головина, который висел на желтой карточке. Еще одна, и мы остались бы без главной звезды в 1/8 финала.

На кону стояло одно — где играть 1/8 финала. Поражение — это 80-тысячные «Лужники», куда близко ехать с базы в Новогорске. Матч состоится 1 июля, в 17.00.

Победа или ничья — это Сочи, и там уже играть 30 июня в 21.00. Минус день на подготовку, переезд с базы, духота и жара. Это в битве против южан, португальцев или испанцев, могло бы стать фатальным.

Выбирать соперника по 1/8 финала мы не могли. Но разборки в группе «В» проходили позже, поэтому тут от России не зависело ничего. Выбирали не мы — выбирали нас. И вы помните, до последней минуты нам светила Португалия с Криштиану Роналду, но потом все перевернулось, и мы получили Испанию. Тут чистая лотерея, как подбрасывание монетки. Поэтому сборная России сэкономила силы лидерам, выбрала стадион и получила лишний день на подготовку.

А этот день очень важен. В спорте не бывает мелочей. Помните, как в сериале «Бригада» (16+) переливали кровь Филу, и донором стал Пчела, которого подозревали свои в предательстве? «Не понимаю, зачем Белый устроил эту клоунаду, мог бы сделать донором меня», — сказал один из бандитов. Другой ему ответил: «Глупый ты, Саша ему лишний час жизни подарил».

Когда еще наша сборная в июле была действующим участником чемпионата мира? Последний раз — в 1982 году. Так что цените момент. И вы видели сетку, если свершится чудо и Россия пройдет Испанию? Тогда мы в ¼ финала получим Хорватию или Данию. Представляете, если команда Черчесова и в полуфинал сможет выскочить?!

Овечкин идет на футбол

Другая точка зрения — нужно было побиться с Уругваем, а не ставить Суаресу мяч на линию штрафной в самом начале. Чтобы соперники поняли: «А эти русские и правда не такие простые. Они даже Уругвай напрягли».

Но в итоге сборная России потеряла самоотдачу, кураж и раскрепощенность. Мы лишились уверенности в себе, и теперь Испания нас раскатает, как уже было в 2008 году на Евро. Два матча с общим счетом 1:7. Зря наша сборная променяла эмоции на прагматизм.

Посмотрим, кто окажется прав. Что уж метаться? Путь выбран. И правильно сказал Черчесов, когда уходил с пресс-конференции после этих 0:3: «Не слышу аплодисментов».

Ведь Россия впервые в истории вышла из группы, попала в плей-офф. Это уже хороший результат. А что будет с Испанией… Где-то 20% можно дать за наших. Но это нормальные шансы. Как говорил Остап Бендер, на них можно играть.

«Хорошо, что матч состоится в Москве, — говорит другой знаменитый хоккеист Александр Овечкин, партнер Кузнецова по «Вашингтону». — Очень многие люди придут, чтобы поддержать наших ребят. Будем болеть за них всей душой и сердцем.

Нужно обыгрывать испанцев. Да, хорошая и сильная команда. Но все бывает в спорте. Я обязательно приду на матч с Испанией. Лица раскрасим флагами, майки наденем. Такой момент бывает раз в жизни. Цените его, ребята!»

№ 25 (618) от 28.06.18 ["Аргументы Недели «, Александр Дубинин]


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