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Вынесено решение об отказе СМУП «Пензалифт» в банкротстве

28 июня в 10:39 240 просмотров

Решение об отказе Федеральной налоговой службе по Пензенской области в иске о введении процедуры банкротства в отношении предприятия вынесено Арбитражным судом региона.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, отказ был озвучен 27 июня. Предприятие продолжает стабильно работать и выполнять работы по техническому обслуживанию лифтов, по обработке дерева и металла (лавки, лазерная резка по металлу, беседки и др). Выпускаемая СМУП «Пензалифт» продукция пользуется спросом, так как отличается высоким качеством. Ее можно увидеть как в скверах города Пензы и Заречного, так и на придомовых территориях, отметили в администрации.

Напомним, в конце октября 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление в суд о признании СМУП «Пензалифт» банкротом. По данным, уточненным налоговой службой, задолженность по основному долгу составляла более 70 млн руб.

Ранее губернатор Иван Белозерцев говорил о том, что если есть возможность сохранить муниципальное предприятие, то необходимо ее использовать.


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