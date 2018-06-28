В Пензе фигурант дела Тюрина по пути на заседание подрезал судью

Как сообщила редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, присутствовавшая на заседании, судья Сергей Погодин поинтересовался у Андрея Рябышева, почему тот, находясь под домашним арестом, ездит на личном автомобиле.
«На прошлое заседание, 26 июня, вы приехали на личном авто. Еще и меня подрезали. Вас что, машина УФСИН не возит? Вы под домашним арестом», — сказал Сергей Погодин.
Подсудимый ответил, что поездка на личном автомобиле была вынужденной — из-за произошедшего ДТП.
«Я не по своей инициативе сел за руль», — подчеркнул Андрей Рябышев.
Судья Сергей Погодин отметил, что, несмотря на обстоятельства, ездить нужно соблюдая правила дорожного движения.
«Я поставлю вам это на вид. Еще один такой случай — будет изменена мера пресечения. В «шашечки» на дороге играть не надо», — подчеркнул он.
В настоящее время заседание продолжается.
Напомним, 13 июня гособвинитель ходатайствовал в суде о переквалификации действий Георгия Тюрина, которого обвиняли в покушении на взятку в 25 млн рублей, а также адвоката Андрея Рябышева (ему вменяли посредничество во взятничестве). Теперь депутата обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, покушении на мошенничество и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Адвоката в настоящее время обвиняют в пособничестве в покушении на мошенничество.
Подробности обвинения и дела можно узнать ТУТ.