В Пензе фигурант дела Тюрина по пути на заседание подрезал судью

В Пензе 28 июня в Первомайском районном суде на очередном заседании по делу депутата Гордумы Георгия Тюрина и адвоката Андрея Рябышева последнему было высказано замечание со стороны судьи.

Как сообщила редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, присутствовавшая на заседании, судья Сергей Погодин поинтересовался у Андрея Рябышева, почему тот, находясь под домашним арестом, ездит на личном автомобиле.

«На прошлое заседание, 26 июня, вы приехали на личном авто. Еще и меня подрезали. Вас что, машина УФСИН не возит? Вы под домашним арестом», — сказал Сергей Погодин.

Подсудимый ответил, что поездка на личном автомобиле была вынужденной — из-за произошедшего ДТП.

«Я не по своей инициативе сел за руль», — подчеркнул Андрей Рябышев.

Судья Сергей Погодин отметил, что, несмотря на обстоятельства, ездить нужно соблюдая правила дорожного движения.

«Я поставлю вам это на вид. Еще один такой случай — будет изменена мера пресечения. В «шашечки» на дороге играть не надо», — подчеркнул он.

В настоящее время заседание продолжается.

Напомним, 13 июня гособвинитель ходатайствовал в суде о переквалификации действий Георгия Тюрина, которого обвиняли в покушении на взятку в 25 млн рублей, а также адвоката Андрея Рябышева (ему вменяли посредничество во взятничестве). Теперь депутата обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, покушении на мошенничество и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Адвоката в настоящее время обвиняют в пособничестве в покушении на мошенничество.

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