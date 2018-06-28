В Пензе выбрали лучших соцработников

В Пензе выбрали лучших работников социальных учреждений. Победителями стали четыре специалиста в разных номинациях.

Так, лучшим директором центра социального обслуживания стала Елена Самсонова из Бессоновского района, а лучшим заведующим отделением признали Танзилю Алмакаеву из Пензы. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, победителями стали социальный работник Пензенского района Татьяна Баканова и заведующая отделением реабилитации из Никольского района Светлана Чиндяева.

Теперь Елена Самсонова и Танзиля Алмакаева будут бороться за звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» на федеральном уровне.