Нейросеть научили ловить магазинных воров

Японские инженеры представили нейросеть AI Guardsman, которая отвечает за видеонаблюдение в магазинах, сообщает Life.ru . Система анализирует поведение покупателей и способна вычислить магазинного вора.

Разработка подключается к камерам видеонаблюдения и следит за порядком в магазине. В систему устройства загружены типичные повадки магазинных воров. Например, поиск слепых зон камер, неуверенное поведение и прочее. Также нейросеть способна обучаться и запоминать новые повадки преступников. Если у системы появится подозрение, что совершается кража, она даст сигнал охране магазина.

Создатели устройства пояснили, что нейросеть не подключена к базам преступников и не учитывает национальность потенциального вора.