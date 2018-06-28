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Нейросеть научили ловить магазинных воров

28 июня в 12:17 256 просмотров
, которая отвечает за видеонаблюдение в магазинах, сообщает Life.ru. Система анализирует поведение покупателей и способна вычислить магазинного вора.

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Японские инженеры представили нейросеть AI Guardsman, которая отвечает за видеонаблюдение в магазинах, сообщает Life.ru. Система анализирует поведение покупателей и способна вычислить магазинного вора.

Разработка подключается к камерам видеонаблюдения и следит за порядком в магазине. В систему устройства загружены типичные повадки магазинных воров. Например, поиск слепых зон камер, неуверенное поведение и прочее. Также нейросеть способна обучаться и запоминать новые повадки преступников. Если у системы появится подозрение, что совершается кража, она даст сигнал охране магазина.

Создатели устройства пояснили, что нейросеть не подключена к базам преступников и не учитывает национальность потенциального вора.


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