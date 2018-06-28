В Пензе изменится схема маршрута автобуса № 40

В Пензе будет изменена схема движения автобуса № 40 «поселок ЗИФ — магазин «Океан».

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут продлевается до остановки «Склады», а конечная остановка автобусов будет организована в районе дома № 105 по ул. Новоселов.

Утверждено следующее расписание движения:

— отправление от конечной остановки «Склады»: 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.45, 20.45;

— отправление от остановки «маг. «Океан» (в центр): 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00;

— отправление от конечной остановки «пос. ЗИФ»: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30.