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Россияне рассказали, какой работы желают своим детям

28 июня в 13:20 210 просмотров

Родители российских школьников назвали наиболее перспективные для своих детей специальности.

Как сообщает портал «Югополис», ссылаясь на исследование Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, самыми непопулярными оказались сфера науки, культуры, услуг, торговли, транспорта, образования.

«Как показал опрос, у семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах», — отмечают эксперты.

Согласно данным опроса, который проводился в 2014—2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, в 2017 году IT как наиболее перспективную сферу выбрали 42,1% родителей школьников. Армию, полицию и силовые структуры — 38,8%, медицину — 38,5%.

Также вырос интерес к инженерным специальностям: если в 2016 году их считали желанными для своих детей 20,4% родителей, то в 2017 году — 32%.

В то же время отмечается падение интереса семей к экономике и юриспруденции. В 2017 году он снизился на 4,6% по сравнению с 2016 годом, к юридическим — на 1,3%.

В опросе принимали участие учителя и родители школьников, выборка составила 700−900 человек в зависимости от региона.


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