В пензенских лагерях за смену отдохнули 24,5 тысячи детей

В Пензенской области летняя оздоровительная кампания — в самом разгаре. С 1 июня в лагерях региона отдохнули 24573 ребенка.

Как сообщает пресс-центр облправительства, первая смена завершилась в 11 стационарных загородных лагерях, 25 лагерях труда и отдыха и 338 лагерях, организованных образовательными организациями (с дневным пребыванием), а также двух санаторно-оздоровительных.

«За время летней оздоровительной кампании почти четыре тысячи детей побывали в стационарных загородных лагерях, труда и отдыха, 20 тысяч детей — в пришкольных учреждениях. Отдохнули и поправили здоровье в санаториях 400 детей», — отметили в пресс-центре.

200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых и оздоровление в детский пансионат с лечением «Приморский» на побережье Черного моря.