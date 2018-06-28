В пензенских зонах отдыха провели занятия по спасению утопающих

В Пензе в зонах отдыха затона на озере Верхний пруд и на реке Старая Сура провели занятия, обучающие правилам оказания помощи утопающим.

В мероприятии приняли участие арендаторы зон отдыха, представители управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и спасатели зоны отдыха ГПЗ-24.

«В начале занятия были озвучены основные предварительные этапы оказания помощи утопающему: известить о происшествии как можно больше людей и при возможности — специализированных спасателей; бросить утопающему средства спасения (спасательный круг, надувной матрац и т. д. )», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Спасатели на практике показали технику оказания помощи на воде, озвучили характерные ошибки. После теоретической и практической частей участники занятий задали вопросы, касающиеся нюансов помощи утопающим.