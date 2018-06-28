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В пензенских зонах отдыха провели занятия по спасению утопающих

28 июня в 14:12 166 просмотров
, обучающие правилам оказания помощи утопающим.

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В Пензе в зонах отдыха затона на озере Верхний пруд и на реке Старая Сура провели занятия, обучающие правилам оказания помощи утопающим.

В мероприятии приняли участие арендаторы зон отдыха, представители управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и спасатели зоны отдыха ГПЗ-24.

«В начале занятия были озвучены основные предварительные этапы оказания помощи утопающему: известить о происшествии как можно больше людей и при возможности — специализированных спасателей; бросить утопающему средства спасения (спасательный круг, надувной матрац и т. д.)», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Спасатели на практике показали технику оказания помощи на воде, озвучили характерные ошибки. После теоретической и практической частей участники занятий задали вопросы, касающиеся нюансов помощи утопающим.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/spasateli_proveli_pokazatelnye_ucheniya_po_spaseniyu_utopayushchikh_/

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