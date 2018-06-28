Судебное заседание по делу Тюрина превратилось в урок математики

28 июня в Первомайском районном суде Пензы состоялось очередное заседание по уголовному делу, фигурантом которого является депутат Гордумы Георгий Тюрин. Специалист со стороны защиты раскритиковал заключение эксперта от СКР, и даже судья был вынужден вспомнить свои знания по математике.

В этот раз стороны обсуждали экспертное заключение по оценке здания, которое в качестве вознаграждения, по версии следствия, требовал народный избранник за помощь бизнесмену. Специалиста по оценке — преподавателя ПГУ Александра Понукалина — ходатайствовала привлечь защита.

«У стороны защиты есть сомнения в правильности, законности, обоснованности заключения эксперта [речь идет об оценке части объекта капстроительства площадью 1450 кв. м на пересечении М5 и дороги в микрорайон Заря]", — отметил адвокат Андрей Никифоров.

Специалист начал с того, что в принципе оценивать рыночную стоимость недостроенного объекта самовольного строительства нельзя, надо рассматривать его как набор конструктивных элементов. На что судья Сергей Погодин напомнил: это уголовное дело, здесь есть особенности проведения экспертизы и попросил перейти к основному — его замечаниям как специалиста.

«Я свои выводы разбил на две части: необоснованность вообще составления этого заключения и большое количество технических ошибок», — начал Александр Понукалин.

Далее специалист начал объяснять требования, предъявляемые к оценщику, которым, по его словам, эксперт Казаков не соответствует. Однако судья напомнил, что он не имеет полномочий оценивать доказательства, находящиеся в материалах дела.

«Вас пригласили не оценивать правильность заключения и не проверять компетентность эксперта. Что вы можете сказать об используемых методиках? Я понимаю, что вы преподаватель и можете много и красиво говорить, но я пытаюсь спустить вас на землю. Расскажите нам только, какая методика должна быть использована при определении стоимости», — сказал Сергей Погодин.

Александр Понукалин отметил, что не претендует на оценку действий эксперта и начал высказывать замечания. Говорил он долго, суть его претензий сводилась к следующему:

— использован лишь один подход к оценке объекта (затратный), в то время как остальные проигнорированы;

— оценка основывалась на смете, которая, по его словам, ничем не подтверждена и ни к чему не привязана;

— смета составлена в 2014 году, а оценка проведена в 2016-м, за это время произошли изменения рынке, которые не учитывались, не проводилась индексация;

— при оценке части здания, на которую, по версии суда, претендовал Георгий Тюрин, не должно учитываться благоустройство территории;

— не проанализирована степень готовности здания;

— в строительной характеристике в графе «стены» стоит прочерк, то есть по факту они, получается, отсутствуют и др.

Больше всего споров вызвал метод, по которому оценивалась валовая коррекция. Александр Понукалин отметил, что по документу она составляет 68%, но итоговая стоимость объекта не соответствует этому показателю. В итоге к изучению подсчетов подключился даже судья: он открыл ноутбук и стал пересчитывать на калькуляторе полученные данные. Оказалось, что приглашенный специалист прав: проценты в итоге получаются другие. Эксперт Казаков стал объяснять, почему это нормально. Стороны углубились в вопросы методики оценки. Однако Александра Понукалина убедить не удалось.

«В итоге получается, что общая стоимость объекта — 166 млн рублей — рассчитана некорректно, определена неправильно в моем понимании», — сделал вывод Александр Понукалин.

Судья Сергей Погодин пошутил, что рецензия, которую представил специалист больше напоминает точку зрения на дипломный проект Казакова.

«Нет, я не критикую эксперта Казакова, я говорю о расчете стоимости», — возразил Александр Понукалин.

Заседания по делу продолжатся. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.

Ранее информагентство сообщало о том, что в начале заседания судья сделал замечание второму фигуранту дела, адвокату Андрею Рябышеву, за то, что он ездил на личном авто и нарушал правила дорожного движения.

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