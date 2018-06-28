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Белозерцев призвал усилить борьбу с легализацией незаконных доходов

28 июня в 14:45 108 просмотров

В Пензенской области противодействие легализации незаконных доходов обсудили на научно-практической конференции. Мероприятие состоялось в правительстве региона 28 июня. Участие в ней принял губернатор Иван Белозерцев.

«С каждым годом преступники становятся все более изощренными, изобретают новые способы незаконного обогащения. Эти преступления трудно выявляемы, трудно доказуемы, это дополнительные сложности в работе правоохранительных органов. Хотя в целом общая ситуация в регионе является стабильно положительной, мы не можем расслабляться и должны приложить максимум усилий для того, чтобы свести эту проблему в Пензенской области к минимуму», — отметил Иван Белозерцев.

По словам прокурора области Натальи Канцеровой, опасность еще и в том, что этот вид преступлений носит скрытый характер. Она уточнила, что в области имеется небольшая практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию, не было выявлено ни одного факта вывода денежных доходов за рубеж, теневой инкассации, никогда не регистрировались преступления, предусмотренные статьей 174 УК РФ. В основном, уголовно-правовая оценка дается фактам легализации в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Вместе с тем, нами активно нарабатывается правоприменительная практика в этом направлении. В результате принятых мер в текущем году по статье 174 УК РФ возбуждено четыре уголовных дела, из которых три связано с легализацией преступных доходов от оборота наркотических средств, преступление в экономической сфере выявлено впервые», — цитирует облпрокурора пресс-центр правительства региона.

Руководитель УФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов и начальник УМВД РФ по региону Сергей Щеткин также отметили актуальность и важность мероприятия.

В ходе совещания участники обменялись опытом, обсудили проблемные моменты в этой работе и их варианты решения.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/93015/

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